Figline non può sbagliare. Il San Donato va a Livorno

Il campionato sta entrando in una fase decisiva. La 22ª giornata del girone E (in campo alle 14,30), si preannuncia molto interessante con sfide che potrebbero riservare sorprese.

Livorno-San Donato Tav.lle (0-0) arbitro: Morello di Tivoli. Contro la capolista Livorno che dopo il pareggio amaro di Grosseto proverà a tornare a vincere, per il San Donato di Bonuccelli il compito non si prospetta facile. Ai gialloblù servirà un grosso sforzo per poter raccogliere un risultato positivo, utile per smuovere la classifica. La strada della salvezza è ancora lunga, perciò attenzione. Quali saranno le scelte di Bonuccelli per sfidare l’ex Indiani? Al tecnico gialloblù mancherà Purro che sconta l’ultima giornata e Cellai squalificato, ma può contare sul rientro di Croce e Pecchia. E’ prevedibile che in difesa giochi la coppia Bruni e Maffei, mentre a centrocampo potrebbero essere schierati Pecchia, Vitali Borgarello, Dema e Gistri. In attacco oltre a Doratiotto, Gubellini e Manfredi sono in ballottaggio per un posto, a disposizione ci sono anche Senesi e Menga. Nel Livorno i giocatori Eriks Boroduska e Fahamedul Islam hanno rescisso i contratti.

Figline 1965-Fezzanese (all’andata 0-1: Cantatore) arbitro: Gambin di Udine. Con una Fezzanese che arriva al ’Del Buffa’ determinata perchè vuole salvarsi, l’alternativa per il Figline di Brachi è soltanto quella dei tre punti. Per ottenerli, occorrerà esprimersi con autorevolezza anche grazie a quei progressi intravisti domenica con il successo di Gavorrano. Per la formazione, Dama è squalificato, Rufini ancora fermo; rientrano Simonti e Torrini. Sarà a disposizione il 2003 Samuele Rosini (nella foto con il ds Agatensi), jolly di centrocampo arrivato l’altro ieri dal Follonica Gavorrano al posto di Bartolozzi passato alla Rondinella. Gli ospiti sono privi di Loffredo.

Giovanni Puleri