Figline-San Donato, a voi. Spettacolo al ’Del Buffa’

Ieri si sono giocati gli anticipi fra Terranuova Traiana-Siena (2-0) e Foligno-Ostia Mare (4-1), mentre oggi, alle 14,30, si disputano le altre partite della 10ª giornata del girone E, con fari puntati sulla partitissima Figline-San Donato Tavarnelle (arbitro Brozzoni di Bergamo), in programma al "Del Buffa". Si tratta di una sfida clou che arriva in un momento positivo fra le due squadre, specie per il Figline che si presenta ai suoi tifosi dopo il successo ottenuto nel derby di Montevarchi. I gialloblù di Tronconi sono determinati a proseguire nuovamente sulla strada dei tre punti per cercare di mettere altro fieno in cascina in prospettiva delle prossime gare di spessore: Ghiviborgo e Siena, con la parentesi di coppa Italia di mercoledì contro la Sangiovannese. Un tour-de-force importante che può incidere sul prosieguo della stagione. Le novità sulla formazione. Ancora non disponibile Degl’Innocenti fuori per un problema muscolare, mentre Bruni non perfettamente al top, potrebbe andare in panchina. In attacco a fianco di Mugelli ci sarà Ciravegna, con Tronconi propenso a ripresentare la stessa formazione impiegata a Montevarchi.

Prima della gara avrà luogo la festa ’gialloblù’ con le presentazioni di tutte le squadre del settore giovanile, scuola calcio compresa. Dall’altra sponda c’è un San Donato Tavarnelle che nelle ultime tre prestazioni ha mostrato buoni progressi raccogliendo punti utili alla classifica e preziosi per il morale. C’è solo il rammarico che contro il Foligno la squadra di Bonuccelli non sia riuscita a raccogliere un risultato pieno che avrebbe consentito di presentarsi a Figline con spirito ben diverso. In casa San Donato c’è la novità dell’arrivo del nuovo portiere Tomas Tampucci (2005) arrivato dalla Carrarese subito a disposizione, mentre non ci saranno gli attaccanti Doratiotto e Manfredi infortunati e con Pecchia in forse. Bonuccelli per decidere la coppa d’attacco, dovrà scegliere fra gli attaccanti Sylla, Senesi, Menga e Seghi.

Giovanni Puleri