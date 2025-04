Figline-Seravezza: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D

Dopo l’anticipo di ieri fra Fezzanese-Aquila Montevarchi (1-3), oggi in calendario sfide importanti per la salvezza. Dal pro-gramma della 30ª giornata è stata esclusa Grosseto-San Donato Tavarnelle, rinviata a martedì 8 aprile, alle 18,30 a causa del forte vento previsto per oggi. All’erta meteo fa scattare il divieto di manifestazioni all’interno dello ’Zecchini’.

A scendere in campo alle 15, dunque ci sarà – delle squadre dell’area fiorentina, c’è solo il Figline: al ’Del Buffa’ arriva il Seravezza. Una gara non facile ma dopo il positivo pareggio di Siena, per la squadra gialloblù del tecnico Marco Brachi è giunto il momento di osare per provare a produrre ancora punti necessari per rilanciare la classifica che non lascia dormire sonni tranquilli. Il Seravezza è formato da un buon collettivo, avanti di ben 16 punti in classifica rispetto ai gialloblù. Dopo la sconfitta interna con la capolista Livorno, bomber Benedetti e compagni sono decisi a difendere il terzo posto play off.

Il Figline, dal canto suo, è intenzionato a fare la sua gara per tornare a vincere, successo che manca dal 2 marzo con il Montevarchi. Con quale formazione i gialloblù affronteranno gli avversari del tecnico Brando? Brachi non potrà disporre di Aprili squalificato, di Francalanci e Simonti infortunati; assenze di spessore che costringeranno il tecnico a optare per qualche variazione tattica, ripiegando su Borghi e sul rientrante Ciraudo. Per il reparto d’attacco avrà ampia scelta: Mugelli (nella foto), Bruni, Gozzerini, Rufini, Dama e Ciravegna sono a disposizione. Arbitra Iorfida di Collegno, coadiuvato da Popescu di Alba e da Marra di Torino. Nella gara di andata al "Buon Riposo" prevalse il Seravezza per 1-0, per il gol di Mosti.

Giovanni Puleri