Figline, trasferta brivido. Il San Donato sfida Foligno

Promette fuoco e fiamme questa nona giornata con la terza partita di fila in otto giorni. Grande attenzione sulla trasferta del Figline a Montevarchi e sul San Donato Tavarnelle che riceve la Fulgens Foligno oggi alle 14,30. Aquila Montevarchi-Figline (arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Fari puntati sul derby che il Figline è deciso a capitalizzare cercando di ripetere l’ottima prova fornita mercoledì con il Grosseto. Servirà una prova di spessore del reparto difensivo per tenere a bada i rossoblù che dopo la débâcle di Livorno avranno sete di rivalsa. Per il Figline sicure le assenze del centrocampista Degl’Innocenti e dell’attaccante Bruni. Tronconi prima della gara dovrà risolvere se utilizzare il portiere titolare Pagnini (nella foto) tenuto a riposo mercoledì o puntare sul giovane Daddi che contro il Grosseto ha esordito alla grande. Per il resto formazione con la stessa della volta scorsa con Cavaciocchi e Ciravegna alle spalle della sola punta Mugelli. Gli ex del derby: Francalanci (Figline), Rufini, Zhupa, Sesti, Ficini e Conti (Montevarchi).

San Donato Tav.lle-Fulgens Foligno (arbitro: Illiano di Napoli). San Donato in crescita con quattro punti importanti che hanno consentito di fare un passettino importante per continuare ad uscire dal tunnel. Anche contro la formazione umbra c’è voglia di fare bene per un altro risultato importante, non sottovalutando questi avversari che provengono da due vittorie di fila. Per la formazione, fra i gialloblù non ci saranno Pecchia infortunato (Dema pronto a sostituirlo) e Doratiotto assente per un grave lutto familiare. Pertanto, stessa difesa e centrocampo di mercoledì, come pure in attacco con la possibile riconferma di Sylla con Manfredi più l’esterno Senesi.

