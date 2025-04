Filippo Marzaloni trionfa alla Kata World Series: oro per il giovane judoka riccionese

Di nuovo un grande successo per il judoka classe 2007 Filippo Marzaloni, stella nascente del Centro Kiai Riccione. Il riccionese, assieme al compagno Nicola Bellosi del Judo Brisighella, si è aggiudicato la medaglia d’oro alla gara IJF (International Judo Federation) del circuito mondiale Kata World Series che si è svolta a Reims, in Francia. È un risultato di elevatissima portata, che lancia i due romagnoli in testa alla ranking list mondiale under 21.

Lo scorso luglio, a Ostia, i due hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia categoria under 18 nel Campionato Italiano Judo Kata 2024. L’evento è stato preceduto dalla medaglia di bronzo ottenuta all’European Judo Championship Kata 2024, svoltosi a Sarajevo a giugno. Tra i successi del 2025, anche i primi posti al Grand Prix Kata Italia Shoji Sugiyama Leini a Torino, al Grand Prix nazionale Kata Italia Dynamic Cup a Catania, al Grand Prix nazionale Kata Italia Villanova e all’Eju Kata Tournament di Pordenone. In più, il secondo posto Ijf Kata World Series in Belgio.