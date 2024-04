Finale di campionato thrilling in Terza Categoria, Bagnolo e Atletic Frampula in testa alla classifica

Finale di campionato thrilling in Terza Categoria. A due giornate dalla conclusione il forlivese Bagnolo e il forlimpopolese Atletic Frampula, a braccetto coi cesenati dell’Alfero, guidano la classifica del girone di Forlì e Cesena. Incertezza massima quindi a 180 minuti dalla conclusione su chi parteciperà alla Seconda Categoria 2024-25. Se tale equilibrio dovesse restare sino al termine, il regolamento prevede che in caso di arrivo di tre formazioni a pari merito saranno scelte la due migliori per giocarsi lo spareggio-promozione. L’attuale parità della classifica generale, però, si ripete in quella avulsa degli scontri diretti e, per questo, i primi due posti saranno a quel punto stabiliti dalla differenza reti generale. E al momento sarebbero proprio Atletic Frampula (+27) e Bagnolo (+21) a giocarsi la promozione, estromettendo i cesenati dell’Alfero (+18). Ma restano due gare e se non si spariglierà la parità a tre, potrebbe però ancora cambiare la questione proprio della difefrenza reti. Dopo diversi colpi di scena, quindi, la classifica vede le tre protagoniste della stagione sfidarsi dunque all’ultimo gol per cercare la vittoria.

Il Bagnolo, fondato nel 1977 da Ettore Venturelli e presieduta da Massimo Ravaioli, è tra le formazioni veterane della Terza Categoria. Da dieci anni è allenato da Massimo Calmanti che già diverse volte ha sfiorato, in passato, la con quista del campionato: "Ci proviamo anche quest’anno – dice l’allenatore –, lì a giocarci un campionato mai come in questa occasione equilibrato e bello. Il mio gruppo, che è stato composto dal diesse Elia Valentini, in questi mesi si sta avvalendo del lavoro del preparatore atletico Fabio Piccini che permette a una squadra non giovanissima, come la nostra, di godere di un’ottima condizione fisica. In certi momenti abbiamo dovuto affrontare difficoltà dovute a infortuni e squalifiche. Con i diversi recuperi delle ultime settimane, ora contiamo di giocarci il successo sino all’ultimo minuto". Con otto reti il cannoniere del Bagnolo è Emanuele Pedota; negli ultimi due match la squadrà incontrerà Panighina, fuori casa, e Piavola in casa.

L’altra forlivese in corsa è l’Atletic Frampula (simpatica storpiatura dialettale di Atletico Forlimpopoli) del presidente Denis Alocchi, che al suo primo anno in Terza Categoria si avvale dell’esperienza del direttore sportivo Bruno Spazzoli. In panchina l’allenatore Marco Montalti, che si dichiara pronto a giocarsi tutto nello sprint finale: "Dopo un girone d’andata un po’ altalenante – spiega il mister – abbiamo cambiato marcia in quello di ritorno conquistando 28 punti sui 33 finora disponibili. Per la nostra squadra, molto giovane, sono stati importanti gli innesti a metà stagione dell’attaccante Emanuele Orioli e del centrocampista Manuel Padovani che, a 45 anni, ha ancora la voglia di un ragazzino. Due esempi per i nostri giovani. L’Alfero ha un undici titolare molto forte e quadrato, il Bagnolo è la squadra più esperta: due ottime avversarie per un duello avvincente che, mi auguro, si concluda nel migliore dei modi". Con 6i reti a testa i cannonieri della squadra sono il già citato Orioli, Niccolò Milandri e Nicolò Zampighi. Nei due prossimi turni gli artusiani giocheranno in casa con Bertinoro e Real Meldola.