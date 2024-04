"Finale di Coppa Italia: Centro Storico Lebowski pronto a scrivere la storia"

Dietro a una finale di Coppa Italia c’è attesa, tensione, ansia e per magari anche qualche notte insonne. Soprattutto quando il risultato è uno solo: la vittoria. Anche in casa del Centro Storico Lebowski, si vivono giorni particolari.

Vero Alessio Miliani?

"Siamo carichi – conferma l’allenatore – la squadra è viva e lo ha dimostrato anche nell’ultimo turno di campionato con la vittoria sul San Miniato che ci ha consentito di centrare la salvezza con quattro turni di anticipo; siamo pronti per questa sfida".

Come vivete questa sfida?

"Siamo di fronte ad un evento che a dir poco è eccezionale, una sfida che divide al 50% i favori del pronostico, come sempre accompagnati da rischi".

Quanto vale questa finale di Coppa Italia?

"Tantissimo: soprattutto per il morale. Dopo aver eliminato squadre di spessore come Montelupo, San Marco Avenza, Belvedere e San Miniato Basso, vincere la coppa vuol dire chiudere la stagione in grande stile, traguardo che ci potrà dare la possibilità di guardare al futuro con maggiore qualità".

Conoscendo l’Antella per averla allenata, quale reparto teme in particolare?

"E’ tutto un collettivo ben amalgamato. Anche se attualmente è allenato da Morandi, il gruppo è nato in precedenza con l’esperto Stefano Alari, che gli ha trasmesso tutti i requisiti necessari per primeggiare".

Può sbilanciarsi sulla formazione: avrà tutti a disposizione?

"Anche se Celentano e Frutti saranno da valutare prima della gara, ho in mente la formazione ma non dico nulla, perché voglio tenere tutti sulla corda".

Certamente il calore dei suoi tifosi non gli mancherà?

"Siamo sempre sostenuti da una platea importante come quella che possiede il Lebowski, unica nel calcio dilettanti. Anche stavolta non farà certo mancare il sostegno alla squadra".

G. Pul.