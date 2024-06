Finale inedita a Pietrasanta. L’Africa sfida il Pollino

Sarà un’inedita Pollino Traversagna-Africa Macelli la finalissima del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Le due semifinali hanno regalato phatos, tanto è vero che entrambe sono state decise ai tempi supplementari, buon viatico per una finale, venerdì alle 21.30 al XIX Settembre, che si preannuncia equilibrata.

Pollino-La Lanterna 4-1

Ritmi alti per il remake della semifinale della scorsa stagione, solo che stavolta a festeggiare è stato il Pollino Traversagna. Pollino Traversagna che impiega poco a sbloccare con l’inesorabile Federico Tosi, che insacca da breve distanza. Per La Lanterna la strada si mette subito in salita e le difficoltà aumentano anche con l’espulsione di Garbati, per fallo da ultimo uomo. È però una sensazione perché feriti nell’orgoglio i campioni in carica gettano il cuore oltre l’ostacolo. Bresciani carica i suoi, prende le redini del gioco in mano e pareggia. Si arriva, nel sostanziale equilibrio, ai supplementari dove si decide tutto. La chiave è l’ingresso in campo di Cipriani. L’attaccante prima realizza il 2-1, su imbeccata di Musso, e poi il 3-1, stavolta su assist di un sontuoso Francesco Tosi. Chiude i giochi Silvestri con una bordata da fuori area. "Volevamo a tutti i costi riprenderci la rivincita e tornare in finale – commenta Tommaso Tessari –. Non è stato facile perché La Lanterna ha tenuto botta fino alla fine. Credo che comunque il successo sia meritato".

Strettoia-Africa Macelli 0-1

I vicecampioni dell’Africa Macelli tornano, per il secondo anno consecutivo, in finale e lo fanno al termine di una partita molto equilibrata e decisa sul filo del rasoio. Strettoia maggiormente manovriero, ma impreciso nelle conclusioni. Imbrenda chiama Dazzi per due volte alla respinta, poi è Viviani a scheggiare il palo. L’Africa Macelli, sorniona, passato il pericolo si affida a Sacchelli che, dopo aver fatto fuori due difensori, serve Bertoni che però da ottima posizione calcia alto. Tutto sembra presagire che saranno necessari i rigori, ma a 2’ dalla fine dei supplementari ancora l’ispiratissimo Sacchelli, in azione personale, entra in area e decide tutto con un diagonale.

Sergio Iacopetti