Finalissima playoff, il presidente Lucarini. "La grande vittoria dell’ Urbino è avere riconquistato i suoi tifosi»

E’ finita a Castelfidardo la lunga e bella stagione dell’Urbino Calcio. Un viaggio che ha portato i ducali alla finalissima regionale dei playoff , persa per un soffio e dopo aver giocato l’ultima mezzora in inferiorità numerica. "Peccato – sottolinea il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – perché il sogno è finito e soprattutto perché ci stavamo davvero divertendo in questo periodo cullando questo sogno della D che sarebbe apparso comunque un traguardo enorme per il nostro percorso, ma in realtà stavamo solo raccogliendo il frutto del duro lavoro svolto in questi tre anni. Dico peccato perché questa squadra deve essere orgogliosa di aver riavvicinato i tifosi, portando a Castelfidardo veramente tanta gente di Urbino unita a tantissima gente anche dei comuni vicini: ho detto ai ragazzi che questa è la vittoria più grande. Sul rettangolo di gioco avremmo meritato qualcosa di più ma il calcio è questo e bisogna saper accettare anche la sconfitta. Faccio i complimenti al Castelfidardo e un forte imbocca al lupo per il proseguo".

"Spero – aggiunge il massimo esponente societario – che la gente continui a seguirci con questa passione anche il prossimo anno, perché cercheremo di ripartire proprio da questo, sempre con molta umiltà, lavorando soprattutto sui valori umani oltre che tecnici dei giocatori che vorranno indossare questa maglia. Ringrazio davvero tutti i sostenitori che anche domenica mi hanno molto emozionato con il loro affetto, un grande grazie particolare al mister Ceccarini, a tutto lo staff tecnico e ai dirigenti che ci hanno aiutato a portare a termine questa bella stagione".

"E’ finita una stagione strepitosa per l’Urbino – aggiunge il dg Ivan Santi –. Purtroppo una sconfitta che dire immeritata è poco, ma queste finali sono decise da episodi e non siamo stati fortunati. Peccato perché abbiamo dimostrato sul campo che la nostra squadra avrebbe meritato qualcosa di più. Resta il fatto di una grande stagione e di aver riportato un grande entusiasmo tra la gente e i tifosi che hanno tributato al termine della partita un’ovazione di cinque minuti ai nostri ragazzi. Questi ragazzi ci hanno davvero messo il cuore. Una stagione esaltante che ci ha visto protagonisti fino alla fine. Peccato perché mancava davvero poco per scrivere la storia di questa gloriosa società. Un plauso al mister e al suo staff per un lavoro incessante e professionale durante tutto l’anno. Grazie a tutti i dirigenti che hanno contribuito alla ottima riuscita di questa stagione e grazie soprattutto al Presidente Marco Lucarini che è stato un grande trascinatore in ogni ambito".

A Castelfidardo a vedere la partita dalla tribuna il consigliere del Comitato Regionale della Figc Mosè Mughetti: "C’è stata una grande cornice di pubblico, un grande spettacolo per questo sport, in campo invece un po’ meno. Non è stata una gran partita, subito molto bloccata e nervosa, molto spezzettata e fallosa. Questo per l’alta posta in palio, il caldo, la stanchezza dei calciatori dopo un campionato così lungo e logorante. Però era lecito aspettarsi un poco di più da queste due grandi squadre. L’Urbino ha disputato una gara sottotono, non all’altezza delle ultime prestazioni, sinceramente ero certo che avrebbe prevalso in questa gara, che avrebbe fatto valere i suoi valori e l’esperienza del suo allenatore e della società, ma purtroppo così non è stato. Il Castelfidardo non è che abbia fatto molto di più, ha trovato il gol su una punizione ribattuta in rea, poi ha difeso il risultato con ogni mezzo, riuscendo nell’intento di vincere la gara. È un vero peccato per l’Urbino perché avrebbe potuto giocarsi le sue chance negli spareggi nazionali che danno diritto alla vincente la serie D". Ora il Castelfidardo per il primo turno dei playoff nazionali (andata e ritorno) affronterà il Pomezia (andata 26 maggio a Castelfidardo).

Amedeo Pisciolini