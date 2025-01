Finalmente Zagré, adesso l’assalto a Ilari

Abdel Zagré, centravanti del Burkina Faso, classe 2004, svincolato dal Sakaryaspor, club turco di serie B, ma di proprietà del Sion, società della massima divisione elvetica, è un nuovo giocatore del Ravenna. Dopo il periodo di ‘prova’, il club giallorosso ha deciso di tesserare il ventenne centravanti africano, che però sarà disponibile solo dopo gli adempimenti burocratici legati al suo status di extracomunitario. Zagré, muscoli e 187 centimetri di qualità e quantità, è stato ‘vittima’ dei problemi societari del Sakaryaspor, e si è svincolato a inizio dicembre, ma, nella stagione in corso, con la formazione turca, ha collezionato solo 6 gettoni, i primi due da titolare; poi è stato utilizzato in corso d’opera, l’ultima volta il 29 settembre.

Il mercato del Ravenna si concentra ora sul centrocampista Carlo Ilari, titolare in C col Lecco. Quella di Ilari, considerata una ‘prima scelta’ ("Ma non l’unica"), dal ds Mandorlini, è una pista calda da diversi giorni: "Lavoriamo – ha spiegato il dirigente ravennate – anche su altri profili per non farci trovare impreparati nel caso la trattativa non vada in porto. Altri obiettivi? La rosa è già ampia, ma non escludiamo nulla. Del resto siamo in corsa anche in Coppa Italia, che è un obiettivo della società. Se ci sarà una occasione, la valuteremo. Anche perché, come successo col Progresso, abbiamo dovuto fronteggiare diverse assenze per infortuni e squalifiche. Confermo inoltre che, al momento, alcun componente della rosa ha chiesto di partire. Tutti, insomma, hanno capito l’importanza del risultato sportivo che si sta perseguendo. Senza dimenticare che, diversi elementi, non hanno ancora avuto modo di mettere in evidenza le proprie doti".

In vista del match esterno di domenica contro il Prato, il ‘bollettino medico’ è incoraggiante. Rrapaj, Lo Bosco e Nappello hanno smaltito i rispettivi acciacchi e ieri si sono allenati col gruppo. Mereghetti e Mauthe sono recuperati, ma hanno lavorato a parte. Disco rosso invece per il baby Drapelli, vittima della frattura del metatarso (ne avrà per 2 mesi). Mister Marchionni recupera anche Rossetti e Milan, che hanno scontato il debito di una giornata con la giustizia sportiva.

Nel frattempo, la prevendita per la trasferta di Prato è in corso sul circuito Vivaticket (ma solo ed esclusivamente nei punti vendita ‘fisici’ e non online) e terminerà domani sera alle 19. Domenica al Lungobisenzio non saranno aperte le biglietterie per i tifosi al seguito. Questi i prezzi del settore ospiti, già comprensivi dei diritti di prevendita, cui sono da aggiungere però le commissioni: intero 10 euro; donne, over 65, disabili 9 euro; under 14 5,50 euro; fino a 5 anni ingresso omaggio.