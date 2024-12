Fine anno di lavoro per la Pistoiese. E l’infermeria è finalmente vuota

La vittoria col Tau Altopascio ha lasciato sotto l’albero della Pistoiese un bellissimo regalo di Natale. Dopo il successo con gli amaranto, al gruppo squadra sono stati concessi alcuni giorni di riposo per permettere ai giocatori di rientrare a casa e trascorrere del tempo con le rispettive famiglie. Un momento di relax necessario ma anche meritato per gli arancioni che negli ultimi due mesi hanno lavorato alacremente agli ordini di Alberto Villa dando il via alla rimonta in classifica, che al momento vede gli orange in ritardo di otto punti rispetto alla capolista Forlì. Tra un brindisi e una fetta di panettone, le vacanze sono giunte al termine e nel pomeriggio di venerdì la Pistoiese è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro il Fiorenzuola, in programma domenica 5 gennaio.

Intenso il lavoro anche nei giorni seguenti, con la giornata di ieri caratterizzata da una doppia seduta, mentre per il pomeriggio odierno gli arancioni hanno in programma un allenamento assieme alla formazione Juniores. Nessuna gara ufficiale quindi, ma comunque tanto da fare per Villa e i suoi ragazzi. Se è vero che con quattro successi nelle ultime cinque partite la situazione della Pistoiese è migliorata, lo è altrettanto il fatto che per colmare il gap della vetta servirà un girone di ritorno praticamente privo di passi falsi, che invece non sono mancati nella prima parte di stagione.

Nessuno pensa che Polvani e compagni possano fare 17 vittorie in altrettante gare, ma la sostanza è che ogni punto perso, specialmente con le medio-piccole, potrebbe pesare davvero tanto. Anche perchè il calendario degli scontri diretti non sarà un alleato, almeno sulla carta, degli arancioni, i quali dovranno affrontare in trasferta Ravenna, Forlì e Tau. Con le ultime due sfide in particolare in programma negli ultimi tre turni di campionato, quando ogni minimo dettaglio potrebbe veramente fare la differenza. Vietato però fare voli pindarici, perchè come ha sempre ripetuto Villa la Pistoiese deve pensare partita dopo partita. In quest’ottica l’allenatore lombardo può sicuramente sorridere per le notizie provenienti dall’infermeria, che di fatto è ormai completamente svuotata.

Sia Donida che Diodato sono infatti sulla via del recupero, come aveva annunciato il tecnico prima della sosta, e a meno di imprevisti saranno entrambi a disposizione per la sfida contro il Fiorenzuola. Oltre a loro sarà nuovamente arruolabile anche Kharmoud, che non scende in campo dal 3 novembre causa squalifica. Al Melani si potrà perciò rivedere, dopo molte settimane, una Pistoiese finalmente al completo in tutti i reparti. E non poteva esserci notizia migliore, perchè mai come in questo periodo in casa arancione ci sarà bisogno del contributo di tutti.

