Fine inibizione. Il diesse Guerri finalmente libero di tornare a parlare

Due mesi dopo, Simone Guerri può tornare a parlare, ufficialmente. Per il direttore sportivo della Robur è infatti terminato il periodo di inibizione che ha fatto seguito al cartellino rosso rimediato al termine della partita Siena-Sangiovannese, disputata al Franchi lo scorso 27 ottobre. Il diesse bianconero, così le motivazioni ufficiali, è stato punito per ‘aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara’. Guerri, proprio nelle prossime ore, incontrerà la stampa per fare il punto sul mercato. Un argomento toccato, al termine del derby con il Grosseto, anche dal tecnico Lamberto Magrini, con dichiarazioni che non hanno affatto convinto i tifosi. "Siamo l’unica squadra che da luglio non si è mossa. Se alla società sta bene così… Ho parlato con il presidente, è stato chiaro: ‘Non ci esalta una vittoria, come non ci porta a terra una sconfitta. Non c’è l’intenzione di intervenire, ne ho preso atto".