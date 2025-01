Finisce senza reti la sfida tra la capolista e il fanalino di coda Sinalunghese. Balli para tutto e salva il primato. Solo un pari per la Castiglionese

Castiglionese 0Sinalunghese 0

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (90’ Evangelisti), Cavallini, Gori M. (85’ Bergoglio), Cecci, Menci R., Berneschi, Priorelli, Adami, Minocci, Da Silva (50’ Scichilone).All. Fani.

SINALUNGHESE: Marini, Ferrante, Dei, Palacio, Corsetti (80’ Celestini), Celli, Bardelli (70’ Canapini), Salvestroni, Stefanazzi, Tacchini (55’ Meoni), Redi (85’ Dieme).All. Benedetti.

Arbitro: Carnevali di Prato.Note: Ammoniti Menci R., Bergoglio.

AREZZO – Inizia l’anno con un pari la Castiglionese che tuttavia non è da scartare visto che i viola mantengono il primato in classifica, in attesa di giocare mercoledì prossimo la semifinale di Coppa Italia in casa della Sestese. Contro una Sinalunghese, ultima della classe e al centro di una rivoluzione di mercato, i ragazzi di Fani cercano di imporre il proprio gioco su un rettangolo verde appesantito dal maltempo. Tacchini ci prova al 15’ ma senza fortuna, mentre la Sinalunghese usufruisce di un calcio di rigore. L’ex Redi va sul dischetto ma Balli gli dice di no salvando i suoi. Nel finale di primo tempo il neo acquisto Dal Silva sale in cattedra con alcune giocate interessanti ma anche per il brasiliano la porta resta stregata. Ad inizio ripresa la Castiglionese prova ad alzare ritmi e baricentro ma i maggiori pericoli per gli ospiti arrivano su calcio piazzato. La Sinalunghese intanto si copre e si affida ai contropiedi per creare qualche problema alla difesa di Fani. Ci prova anche Berneschi ma senza esito e nemmeno gli assalti finali permettono alla Castiglionese di trovare la via del gol. Termina quindi 0-0 la sfida del Luciano Giunti dell’Olmoponte. La Sinalunghese trova un punto più per il morale che per la classifica restando all’ultimo posto staccata di quattro punti. La Castiglionese mette un altro mattoncino, sale a 31 punti, a più due su Colligiana e Scandicci. Adesso testa a mercoledì per la semifinale di Coppa in casa della Sestese per continuare a sognare.