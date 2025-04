Fiorentina trionfa al Torneo Nicco Paro: vittoria 2-0 sulla Stella Rossa

Nella quarta edizione del ‘Torneo Nicco Paro’ ha trionfato la Fiorentina, vittoriosa per 2-0 nella finalissima contro la Stella Rossa. Al campo sportivo ‘I Ponti’ di Bagno a Ripoli però contava anche altro e la giornata di Pasquetta è stata davvero di festa. Il clima ha dato una mano, con tante persone che sono accorse per ricordare con un sorriso Niccolò Parigi, giovane atleta della Sales scomparso prematuramente nel 2017. Il torneo si è svolto col patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, del Comune di Firenze e della Fondazione Nicco Paro. Protagoniste in campo le formazioni under 14 di Sales, Fiorentina, Genoa, Stella Rossa, Empoli, Leeds, Torino e Bologna che si sono sfidate da sabato a lunedì.

La prima fase ha portato il torneo alle finali di ieri. Per il settimo posto si sono affrontate la Sales e il Genoa, con la vittoria del Grifone per 7-0. Al quinto posto si è classificato l’Empoli (2-0 al Leeds). Nel pomeriggio le finali più prestigiose. Quella per il terzo posto l’ha vinta il Torino 4-3 contro il Bologna. E come detto la finalissima è andata alla Fiorentina, che ha superato per 2-0 la Stella Rossa. Sport e solidarietà sono andate come sempre di pari passo. I proventi del torneo andranno alla Fondazione Marta Cappelli per la costruzione di hospice pediatrici al Meyer, e al progetto A.M.O. per il recupero motorio dei giovani pazienti oncologici, in collaborazione col reparto di Oncoematologia del pediatrico Meyer.

Alessandro Latini