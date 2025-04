Fivizzanese e Carrarese Giovani conquistano la Prima Categoria, spareggi per Monzone e San Vitale

Applausi alla Fivizzanese lineare nel suo cammino che gli ha consegnato il pass alla Prima Categoria, palcoscenico accreditato anche alla Carrarese Giovani fresca vincitrice di Coppa Toscana. Poi viva a Villafranchese, Monzone e San Vitale, brave nell’attraccare l’ancora agli spareggi promozione.

"Non abbiamo mai fatto proclami – afferma Andrea Sisti presidente del Monzone subito dopo la partita vinta sul campo del Pieve San Paolo –, ma ho sempre sostenuto che sarebbe stata la classifica a parlare alla fine del campionato e ad esprimere il reale valore delle squadre. È la classifica a dirci che la squadra più forte è stata la Fivizzanese, alla quale auguriamo i migliori successi futuri come ai cugini della Carrarese Giovani che attraverso la Coppa Toscana sono saliti in Prima. Siamo infinitamente orgogliosi del cammino percorso, non solo per il quarto posto conquistato, ma per come è stato raggiunto domenica dopo domenica, mostrando sul campo virtù, come umiltà, determinazione, coraggio e educazione, con l’unico e semplice obiettivo di giocare al calcio al meglio delle proprie possibilità. Un campionato da protagonisti, sia per la qualità del gioco espresso che per il risultato finale al quale in pochi avrebbero creduto ad inizio stagione. Adesso ci toccano i cugini della Villafranchese e a chi ci chiede un pronostico per gli spareggi non possiamo che rispondere che siamo consapevoli di incontrare una squadra di assoluto valore, dato dall’ esperienza e dalla qualità del suo organico e del fatto che gli spareggi sono partite aperte a tutti i risultati possibili, per le quali è sempre azzardato fare pronostici. Una cosa è certa: affronteremo i playoff con il solito spirito e le solite motivazioni certi del fatto che ciò che abbiamo ottenuto fino ad oggi non ce lo può più togliere nessuno".

La vera sorpresa è stato il San Vitale che nel suo cammino double face all’ultima curva utile è entrato con tutti e due i piedi in area playoff che lo vedrà protagonista sul campo del Migliarino. "Non nascondo che è un traguardo che volevamo raggiungere – afferma il tecnico Paolo Bertelloni – che premia il lavoro di tutti, giocatori, lo staff e della società, anche perché è da qualche anno che si stava lavorando tutti nella stessa direzione. Il fatto di aver raggiunto questo obiettivo ci rende tutti quanti felici. Affronteremo questa appendice di campionato con lo stesso imepgno che abbiamo messi durante lo svolgimento della regular season con la speranza di prolungare questo perduiodo magico...".