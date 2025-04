Fivizzanese promossa in Prima categoria: festa storica a Fivizzano

E’ finita in gloria con una grande festa per un risultato atteso da 36 anni. La Fivizzanese è promossa in Prima categoria. Un pomeriggio, quello di ieri, che è diventato il riassunto di ogni cosa: dalle 17.44 la Fivizzanese è finalmente entrata in Paradiso. La squadra ’medicea’ era chiamata senza possibilità di fuga o scorciatoie a dare il meglio di sé: battere il Pontremoli e conquistare la matematica certezza di mantenere la leadership quasi mai messa in discussione durante la stagione. E non ha fallito, mettendo subito le cose in chiaro (3-0 all’intervallo).

La squadra di Duchi è stata sempre in testa al campionato e dalla quarta giornata da sola. Prima ha spazzato via la resistenza del Migliarino e poi ha rintuzzato il ritorno prepotente della Carrarese Giovani, seconda alla fine e anche lei promossa per aver vinto la Coppa Toscana.

La Prima categoria è stata raggiunta grazie a una condotta all’insegna della regolarità che ha fondato le radici al termine dello strepitoso torneo della scorsa stagione, finito alle spalle del Montignoso per un solo punto. Stavolta il finale è stato (giustamente) diverso. La Fivizzanese meritava questa promozione, per il lavoro eccellente del presidente Piero Fiori, al termine commosso e al settimo cielo, del direttore sportivo Filippo Tornaboni e di tutti i dirigenti, dell’allenatore Davide Duchi e dello staff tecnico, che in due anni ha totalizzato qualcosa come 143 punti. Ma soprattutto di un gruppo di giocatori unito e di grande qualità.

Al termine del match, è esplosa la festa, in campo e fuori. Sulle tribune c’erano oltre 500 spettatori, tra cui il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e tutto il gotha del mondo del calcio lunigianese. In campo, mentre giocatori, tecnici e dirigenti davano giustamente libero sfogo alla loro gioia, anche con fumogeni, è entrato anche un cavallo al galoppo, con i vessilli biancazzurri, cavalcato da un tifoso con la maglia della Fivizzanese.

"Una vittoria che è motivo di orgoglio per tutta Fivizzano", ha detto raggiante il sindaco Giannetti.