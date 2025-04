Fivizzanese promossa: vittoria decisiva contro Pontremoli

Fivizzanese3Pontremoli2

FIVIZZANESE: Carvajal, Forieri, Salku A. (68’ Cardellini), Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi, Berti (58’ Lombardo), Salku B. (79’ Zunino), Mencatelli (66’ Carnaccioli), Mosti (84’ Tonelli). All. Duchi.

PONTREMOLI: Razzoli, Moscatelli Ma (81’ Diarrassouba), Tarantola, Keita (58’ Chakir), Cervara, Barontini, Giannotti, D’Angelo (72’ Moscatelli Mi.), Ginesi J. (77’ Lecchini), Gaddari, Ginesi S. (67’ Carare). All. Capiferri.

Arbitro: Paterni di Lucca.

Marcatori: 16’ Mencatelli (F), 24’ Salku B. (F), 36’ Valentini (F), 70’ Gaddari, (P), 86’ Cervara (P).

FIVIZZANO – Grandissima impresa della Fivizzanese che festeggia una promozione voluta fin dalla prima giornata e conquistata grazie alla forza di un gruppo che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato. Dall’altra parte il Pontremoli, pur sconfitto, ottiene una salvezza incredibile per un solo gol nella differenza reti con l’Atletico Carrara a parità negli scontri diretti. La Fivizzanese, padrona del suo destino, chiude subito i conti nel primo tempo con 3 gol. Al 16’ con un gran tiro dalla distanza Mencatelli sbocca la partita. Il raddoppio porta la firma di Bruno Salku con un rasoterra da fuori area e al 36’ Valentini cala il tris. Nella ripresa scende in campo un Pontremoli ben diverso che accorcia le distanze al 70’ con Gaddari e all’86’ trova il gol salvezza con Cervara. Alla fine esplode la festa della Fivizzanese e anche dei pontremolesi.

Ilaria Gallione