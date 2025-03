Focardi, gol e primato. E Vanni tira da tre. Canapa che muro, Gasparini come Cesarini

SECONDA CATEGORIAVenticinquesima giornata nel campionato con numerosi giocatori protagonisti. Tra i portieri da rimarcare la prova di Canapa (Spartaco Banti Barberino), che mantiene la porta inviolata nella difficile trasferta di Cavriglia e consente ai rossoblù mugellani di mantenere ancora due punti di vantaggio in vetta al Girone D. Tra i difensori si mettono in luce l’esterno Fabiani (Carbonile), che segna nel derby vinto a Pontassieve contro la Nova Vigor Misericordia (1-3); Luca Vitiello realizza la rete della vittoria della Rinascita Doccia sul campo della Querce (0-1); Pintaldi, capitano del Sesto Calcio, è decisivo nel successo esterno conquistato sul campo dei pratesi del Naldi (0-1); l’esterno Baffoni (Molinense) va in gol nella netta vittoria casalinga contro il Bagno a Ripoli (4-0).

Tra i centrocampisti da segnalare le prove di Manetti (Ludus ’90 Valle dell’Arno), esterno destro che va a segno nella vittoria per 2-1 a Santa Brigida; Campolmi (Atletica Castello), che va in gol nel pareggio casalingo per 3-3 contro il Cobra Kai; Gasparini (Florence), che subentra e segna al 95’ il gol del pareggio contro la Grevigiana (3-3). Tra gli attaccanti Fantechi del Daytona segna un’altra doppietta nel successo per 4-2 sul campo del Monterappoli; Muzzi del Pelago si ripete e segna altri due gol nella vittoria casalinga contro l’Albereta San Salvi (2-0); Urzetta della Sales realizza due gol nella netta vittoria casalinga dei fiorentini contro la Sambuca (4-1).

L’allenatore della settimana è Paolo ’Pippo’ Borghini, tecnico dell’Isolotto che ha vinto il campionato con cinque giornate di anticipo, dominando il Girone E dalla prima giornata: la matematica arriva con il successo per 3-1 sul campo del Casellina.