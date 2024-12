Focus. Ancora ai box. De Vitis e Chiarella. Rientra Cioffi

Ancora ai box Chiarella e De Vitis. Nessun problema di grave entità, ma sia il centrocampista che il difensore salteranno anche la gara di oggi in casa del Campobasso. Per il resto, rispetto alla gara di mercoledì scorso di Coppa Italia contro il Vicenza, mister Buscè ritrova Cioffi che ha scontato un turno di squalifica. Quindi, ampie scelte per il tecnico campano in tutte le zone del campo. In difesa potrebbe rientrare Megelaitis e a lasciare il posto al lituano potrebbe essere Gorelli che nella gara di coppa ha speso tante energie. In zona gol i ballottaggi aumentano all’aumentare del numero di giocatori recuperati. Buscè potrebbe partire con Malagrida (foto a sinistra) alle spalle di Cernigoi, ma anche Parigi e Cioffi hanno più di qualche chance per vincere il ballottaggio. Sempre che il tecnico non decida di inserire Malagrida a centrocampo.