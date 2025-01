Focus. Chiarella e Malagrida non convocati. Valigia pronta?

Non hanno nessun problema fisico e nemmeno l’influenza. Eppure Chiarella e Malagrida non ci sono tra i 19 convocati di mister Buscè, quelli che ieri sono partiti per raggiungere Solbiate Arno. Facile pensare che i due esterni, entrambi in prestito a Rimini rispettivamente da Catania e Sampdoria, siano destinati a tornare alla base. Forse proprio per loro scelta considerando che il nuovo Rimini, quello che con gli esterni via via ha preso sempre meno confidenza, ora gli va un po’ stretto. In settimana, l’ultima del mercato invernale, se ne saprà di più. Niente match in casa del Milan Futuro anche per Falbo, Megelaitis e Semeraro, non al meglio. Anche se il mancino pugliese sembra destinato a cambiare maglia a giorni. Rientra in gruppo, invece, dopo diverse settimane a causa di un infortunio, il difensore centrale Gorelli.