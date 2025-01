FOCUS. Dà forfait anche. Cioffi, fermato dall’influenza

Dà forfait anche Cioffi. L’influenza, con febbre alta, stoppa l’esterno del Rimini alla vigilia della gara con la Lucchese. Non ci sarà oggi al ’Neri’ e si aggiunge a quella lista di assenti già di per sé bella corposa. Niente da fare per Falbo e Gorelli infortunati, mentre Lepri sconterà la seconda delle due gare di squalifica rimediate. Alla lista dei convocati si aggiungono gli ultimi due arrivati Conti e Gagliano. Anche se è difficile pensare che possano partire nell’undici iniziale pensato da Buscè. In attacco a fare coppia con Parigi potrebbe essere Malagrida, ma in ballottaggio c’è anche Chiarella. Sempre che il tecnico toscano non opti per una coppia di centravanti, in questo caso formata da Parigi e Ubaldi. In difesa scelte praticamente obbligate. In mezzo al campo, data per scontata la presenza di Langella, al suo fianco potrebbero esserci Piccoli e Garetto.