Focus. Troise si affida a capitan Colombi. Ancora out Marchesi

Ieri non sono andati a Catania solo Capanni, Marchesi e Oddi, ancora infortunati. Per il resto la truppa è al gran completo, anche se qualche strascico il match di sabato scorso ad Ancona lo ha lasciato. Troise dice e non dice (un po’ come sempre) e allora è praticamente impossibile sapere chi tra i biancorossi potrebbe passare dal campo conquistato in campionato alla panchina. L’impressione è che tra i pali ci sarà regolarmente capitan Colombi, con Colombo seduto in panchina. In coppa come in campionato. In difesa dovrebbe rientrare Gigli e Megelaitis dovrebbe riprendere posto, in mezzo al campo. Con Langella, magari, ancora una volta a fare la spola, tra difesa e centrocampo. In attacco, potrebbe esserci spazio per Cernigoi, al fianco di Morra e Lamesta. Con Malagrida almeno inizialmente seduto in panchina.