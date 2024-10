Foiano anticipa il derby. Argilli sfida il Sinalunga

Tempo di anticipi in Eccellenza, come quello che nel pomeriggio interesserà Sinalunghese e Foiano. Il derby infatti va in scena questo pomeriggio alle 15 tra due formazione che hanno registrato un avvio di campionato in salita. La Sinalunghese è ultima insieme all’Antella con i suoi tre punti all’attivo dopo sei giornate. Per il Foiano di Stefano Argilli i punti sono cinque, due in più, e con la quota salvezza decisamente più alla portata anche se il cammino è decisamente lungo ancora. Un derby che può rappresentare comunque uno spartiacqua, un’occasione per risalire la classifica e trovare oltre ai tre punti anche quello spunto per il morale per andare avanti alla ricerca di lidi decisamente più tranquilli in classifica. Domani intanto la Castiglionese giocherà la sua prima partita lontano dal Faralli al centro di lavori per il rifacimento del manto erboso che diventerà ibrido (sintetico e naturale). I viola alle 15 scenderanno in campo a Santa Firmina, alle porta di Arezzo, grazie alla collaborazione raggiunta con l’Olmoponte Santa Firmina, contro il Signa. Una partita che per i ragazzi di Fani (nella foto) significa l’assalto al primo posto attualmente occupato dall’Affrico, primo con 12 punti, uno in più dei viola, del Valentino Mazzola e della Colligiana.