Foiano, anticipo amaro. Baroni sbaglia e va ko

FOIANO

ASTA

FOIANO (4-3-3): Lombardini, Nannoni Bennati De Pellegrin Papa, Verdelli (75’ Costantini) Cacioppini Tenti (83’ Mostacci), Baroni Ferretti (62’ Di Gregorio) Del Gaudio (62’ Bjorn Doka). All. Marco Santoni.

ASTA (4-2-3-1): Cefariello, Parricchi (54’ Pittalis) De Vitis Manganelli Tognetti, Falugiani Ceccatelli, Cianciolo Discepolo (80’ Di Leo) Jrad, Bandini (74’ Mugnai). All. Stefano Bartoli.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 54’ Bandini, 94’ Di Leo

FOIANO – Non riesce l’impresa al Foiano nell’anticipo di campionato contro l’Asta che parte forte allo stadio dei Pini costringendo i padroni nella propria metà campo. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti e occasioni da gol. La seconda frazione si apre al 52’ con un contropiede di Del Gaudio che ruba palla a centrocampo a Discepolo e innesca Baroni. L’attaccante amaranto salta due avversari e si presenta a tu per tu con Cefariello, ma angola troppo il tiro e la palla si perde sul fondo. Gol sbagliato, gol subito. Il cronometro indica il minuto 54’ quando Pittalis sradica il pallone a Bennati e lancia a rete Bandini che è bravo ad eludere il ritorno di De Pellegrin, superando Lombardini con un diagonale chirurgico. Foiano cerca del pareggio senza però rendersi pericoloso. Nei minuti di recupero sale su un calcio d’angolo anche Lombardini, l’Asta ne approfitta per andare in contropiede e a porta sguarnita segnare il gol del 2-0 con Di Leo, che realizza il classico gol dell’ex.