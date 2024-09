Folgore-Arconate, sfida fra deluse. Inizio negativo per entrambe nonostante i pronostici in Serie D

Per trovare Folgore Caratese e Arconatese nella graduatoria del girone B di Serie D dopo le prime due giornate bisogna far fare tanta strada scorrendo verso il basso al dito indice della mano destra. Sicuramente più di quella preventivata per una delle “regine“ assolute del mercato estivo (Simeri, Mazzarani, Ferrandino & C.) ma anche per la squadra che nella stagione scorsa ha stupito tutti arrivando sì sesta e fuori dai playoff (inutili…) per differenza reti, ma comandando la classifica per 17 turni. Poi la flessione finale. Oggi dopo 180 minuti Folgore Caratese e Arconatese sono ultime, ancora al palo a quota zero (in compagnia di Sondrio e Club Milano) e stasera alle 18 daranno vita a un turno infrasettimanale che non è un’ultima chiamata ma, soprattutto, per i padroni di casa poco ci manca. Perché in riva al Lambro le aspettative sono giustamente superiori rispetto a un ruolino di marcia da due sconfitte e già quattro reti subite contro la matricola Magenta e la Casatese Merate domenica. Serve di più e vedremo se la squadra saprà offrire una reazione degna di nota. Non è escluso un po’ di turn-over per mister Carobbio visti gli impegni molto ravvicinati. E si prospetta un turno infrasettimanale molto interessante perché spicca la sfida di vertice tra il Sant’Angelo dell’ex Panatti e il Sangiuliano City sempre alle 18, mentre in notturna alle 20 si gioca al Breda Pro Sesto-Sondrio. Allo Sportitalia Village di Verano Brianza arbitra Matteo di Sala Consilina. Come sempre verrà garantita la diretta su SoloCalcio (Canale 60 DTT+Tasto rosso) o tramite l’App gratuita di Sportitalia.