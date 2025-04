Folgore Caratese sfida il Crema: scontro decisivo allo Sportitalia Village

Per capire bene la portata della partita della Folgore Caratese bisogna contestualizzarla con quella delle altre competitor. C’è l’Ospitaletto che sette giorni fa ha mantenuto col fiatone il primato e i tre punti di vantaggio battendo al 95’ il Desenzano. Gli “orange“ avranno però una trasferta durissima sul campo del Fanfulla che sta lottando per non retrocedere. Sotto c’è il trio a 59. La Pro Palazzolo ha l’incrocio sulla carta più semplice contro il fanalino di coda Arconatese, la Varesina ospita un’altra pericolante, la Castellenzese. Alla tavola delle “grandi“ si è unita anche la CasateseMerate, Il team di Commisso va sul campo del Chievo. E la Folgore? Allo Sportitalia Village arriva il Crema che nella classifica del girone di ritorno è addirittura al secondo posto. La squadra di mister Vullo (appiedato quattro turni dal Giudice Sportivo) si salverà, sta benissimo e vorrà fare bella figura anche a Verano. Carobbio dovrà fare a meno dello squalificato Codraro. Ingresso gratuito, ma tribune già sold-out da venerdì pomeriggio. C’è comunque la diretta streaming sui canali di Sportitalia. Dirige la gara il signor Pica di Roma 1.

Ro.San.