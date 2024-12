Folgore, il sesto sigillo. Vittoria sofferta a Vigasio

CARATE BRIANZAdi Roberto SanvitoSimeri è squalificato (oltre a essere stato al centro in settimana di un possibile scambio con Barranco e la Reggina, dato per sfumato dai media calabresi) e non c’è, Rosa non sembra in grado di reggere da solo il peso dell’attacco. Resta in campo senza pungere prima di essere sostituito da Federico Giugno. Che dopo le prove generali di domenica scorsa nel 5-1 contro la Castellanzese, questa volta il suo gol ha un peso specifico incalcolabile perché regala alla Folgore Caratese una vittoria a Vigasio in extremis, a quel punto insperata e che mette un po’ alle strette Desenzano e Varesina, le altre due inseguitrici della capolista Ospitaletto, come la Folgore corsara ieri di misura in quel di Crema. Ma indipendentemente dai risultati che arriveranno, la squadra di Filippo Carobbio adesso c’è e non solo perché siamo al sesto successo consecutivo, ma perché sa vincere anche nelle giornate un po’ meno brillanti, resistendo a un bel secondo tempo dei padroni di casa, soffrendo e poi piazzando la zampata quando di spazio per recuperare ce n’è poco. Match equilibrato quello di ieri pomeriggio, con la partenza sprint del Vigasio che pressa alto nei primi 20 minuti, poi la Folgore alza i giri e il baricentro ma senza mai pungere.

Il secondo tempo si apre con il forcing ospite che però non trova un interprete adeguato in area di rigore. Il Vigasio prende coraggio e al 67’ va a tanto così dal vantaggio col diagonale mancino di capitan Casella. Sette minuti più tardi tocca a Boni murato da Bigolin. E poco dopo la respinta di Salvalaggio crea un assist involontario ancora per Boni che grazia la Folgore. Il Vigasio offre il fianco alla Folgore che lo castiga in contropiede. Fa quasi tutto Ferrandino a destra, palla in area che resta lì e da terra l’attaccante classe 2005 insacca sotto la traversa.