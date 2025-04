FolloGavo, primo bilancio: "Fiducioso per il futuro"

Guarda il bicchiere mezzo pieno e pensa positivo in vista del finale di campionato. Il direttore generale del Follonica Gavorrano Paolo Giovannini stila un bilancio di quanto fatto finora. Da Ghiviborgo a Ghiviborgo, un girone dopo. Giovannini fa il punto alla vigilia di un match che per lui, per affinità territoriale, rappresenta un derby.

"Veniamo da una striscia positiva di otto risultati utili consecutivi – dice –. Sono arrivato prima del match di Ghivizzano e, dopo un girone intero, adesso siamo nel miglior momento della stagione. Stiamo costruendo qualcosa di importante e di bello che, spero, ci possa portare nel giro di due anni a rivedere i professionisti. Con l’aiuto della proprietà, perché le avversarie importanti non mancheranno e la loro storia parla per loro. Mi piacerebbe fare uno step ulteriore. Se poi vediamo i numeri nudi e crudi, quando sono arrivato avevamo 15 punti, adesso siamo a 39, con 24 punti in più. Abbiamo forse qualche punto in meno di quello che avremmo potuto, ma non siamo affranti perché non siamo mai stati in brutte acque. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, sono convinto di aver intrapreso la giusta strada. Non nascondo che mi piacerebbe che questo sia il mio ultimo club, portandolo in serie C, con tutte le insidie che può nascondere il calcio".