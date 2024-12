FolloGavo, tre punti per riprendere la corsa. Trapanese: "Gara tosta, squadra caparbia"

Tre punti per tenersi alla larga dalla zona playout e risalire la china. Il successo del Follonica Gavorrano a Orvieto ha dato una boccata d’ossigeno a Lo Sicco e compagni, rasserenando anche l’ambiente societario. "La partita è stata difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, mentre nella ripresa ci hanno aggredito e ci siamo chiusi dietro – dice il vicepresidente Claudio Trapanese –, anche se grandi rischi non li abbiamo corsi. Abbiamo trovato il gol nella prima frazione con un bel tiro di Tatti dal limite che si è insaccato all’angolino, poi è stata una gara tosta ma ben giocata. Ci fa piacere che abbia segnato Tatti, giovane classe 2006. Quindi adesso ripartiamo con questi tre punti in vista delle prossime gare avremo il Poggibonsi e il Seravezza. Siamo fiduciosi, speriamo anche di recuperare qualche giocatore che abbiamo fuori per infortunio. La difesa ha retto bene e ha concesso poco. Bramante ha fatto il suo esordio e ha fatto vedere buon gioco, siamo soddisfatti e rientriamo con il morale più alto. Noi vogliamo riprendere il nostro percorso per arrivare alla fine del girone di andata in maniera positiva".