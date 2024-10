Folloni segna a raffica. Canaletto alza il trofeo

È il Canaletto Sepor ad aggiudicarsi la 5ª edizione del Memorial ‘Paolo Rabajoli’ per Pulcini 2015, a ricordo del noto giornalista sportivo per anni giocatori delle giovanili canarine. Il Canaletto di Claudio Ciucci nel girone finale ha avuto ragione di Sampierdarenese e Città Giardino, con Folloni decisivo con una tripletta e capocannoniere con ben sette 7. Al termine le premiazioni a cura del direttore generale Fabrizio Vaccarini e del responsabile Marco Biso con l’intervento dei dirigenti Piercarlo Rebecchi, Luigi Di Valentino, Davide Caputo, Carlo Valleri, che hanno ringraziato per la collaborazione ricevuta Massimo Lo Bue, Jamil Mansouri e Paolo Maggiani. Canaletto: Avagliano, Balestrero, Caputo, Diletto, El Faafa, Folloni, Morello, Moretto, Ramacca. Girone ‘Oro’. Canaletto Giallo-Sampierdarenese 3-0 (autorete, Folloni 2), Città Giardino-Sampierdarenese 0-0, Canaletto Giallo-Città Giardino 4-0 (Rammacca, Caputo, Folloni, Avagliano). Classifica: Canaletto Giallo 6, Sampierdarenese e Città Giardino 1. Girone ‘Argento’: Canaletto Blu-Ceparana 1-1 (Ortega; Surace), Lucchese-Ceparana 5-0, Canaletto Blu-Lucchese 1-2 (Mori; Perrotta, Grieco). Classifica: Lucchese 6, Canaletto Blu e Ceparana 1. Girone ‘Bronzo’: Don Bosco-Rivasamba 3-8 (Fendi, Darwin, Maruffo; Codelai 3, Battilocchi 2, Mugnai, Morgavi, Bixio), Montignoso-Rivasamba 2-3, Don Bosco-Montignoso 0-5 (Valentini, Bonini 2, Fumagalli, Ferraro).