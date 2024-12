Follonica Gavorrano /1. Il tecnico Masi:: "Squadra timorosa per tutto il match»

Un’analisi chiara quella del tecnico del Follonica Gavorrano, Marco Masi. "Siamo partiti timorosi e questa paura ce la siamo portata avanti per lunghi tratti della partita – ha affermato –. Siamo stati poco lucidi, non abbiamo giocato da squadra come domenica scorsa. Contro una squadra esperta e scaltra come il Siena, che sa rallentare e accelerare, se non sei accorto e compatto prima o poi la paghi. In bianconero ci sono giocatori che hanno il triplo di partite rispetto ai nostri: le letture le hanno molto più facili di noi che andiamo istintivamente. Le avvisaglie c’erano state già nel primo tempo. Nella ripresa i bianconeri hanno avuto soltanto un’occasione, ma è stata fatale". "Dobbiamo capire perché non sia venuta fuori una prestazione diversa nonostante i presupposti – ha aggiunto –. Mi aspettavo di avere una squadra più serena, anche nella gestione della palla. Le uniche due volte che abbiamo fraseggiato un po’ siamo andati in porta. Qualche volta verticalizzare può andare bene, ma non deve essere il motivo costante. Le assenze di Pignat e Marino pesano, ma non possono essere una giustificazione. La società, nei miei confronti, prendere qualunque decisione, la rispetterei, come ho sempre fatto".