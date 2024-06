Al Follonica Gavorrano arrivano Kernezo e Kondaj mentre lascia Regoli. Tra conferme e nuovi arrivi prende forma il Follonica Gavorrano versione 2024/25. Dopo gli annunci di Nicholas D’Este e Andrea Zini, il direttore generale Renato Vagaggini comunica di aver trovato l’accordo anche con Gabriele Kernezo, attaccante in arrivo dal Piacenza, ed Esmeraldo Kondaj, altro giocatore offensivo in forza al Taranto nell’ultima stagione. Kernezo, classe 1997 nato a Firenze ma con il doppio passaporto italiano e albanese, è cresciuto nelle giovanili del Pisa. Oltre al Piacenza, dove ha messo a referto 2 gol e 5 assist in 28 presenze in campionato, ha militato anche nel Montevarchi, nello Scandicci, nel San Donato, nella Sambenedettese e nella Sangiovannese. Per Esmeraldo Kondaj, classe 2001 anche lui con la doppia nazionalità italiana e albanese, sono arrivate le esperienze con Sangiovannese, Pianese e, appunto, il Taranto in Serie C, dove ha collezionato 6 presenze complessive. Confermati: Gioele Uccelletti (2006), Federico Ampollini (nel caso in cui non arrivino offerte dalla Serie C), Domenico Brunetti, Nicolas D’Agata, Fabrizio Lo Sicco, Giulio Grifoni, Alberto Pignat, Talla Souare, Antonino Pino, Matteo Masini (2005), Mattia Pallini (2006), Tommaso Scartabelli (2006) e Sebastian Cret (2006, al rientro dal prestito all’Atletico Maremma). E’ andato al Livorno invece l’attaccante Vieri Regoli.