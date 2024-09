Follonica Gavorrano, buona la "prima". Sasso Marconi battuto in Coppa Italia

Il Follonica Gavorrano batte per 2-1 il Sasso Marconi nel secondo round di Coppa Italia di serie D ed accede ai rentaduesimi. Sfida sempre in controllo, coi minerari che solo nel finale, aventi 2-0, hanno incassato il gol degli emiliani che però non è servito a niente. Avvio di marca maremmana. Zini è ispirato: all’11’ trova una bella combinazione con Pino e si libera in area per il tiro. Calcia con il sinistro sul secondo palo e non sbaglia, portando in vantaggio i biancorossoblù, oggi in maglia bianca. Altra occasione per i ragazzi di Masi al 18’: Pino raccoglie palla sul lato destro del campo, si accentra verso il vertice dell’area e calcia di sinistro a giro sul secondo palo, non trovando la porta. Due minuti più tardi ci prova anche Pignat dal limite, questa volta è bravo il portiere del Sasso Marconi in presa bassa. Al 22’ la prima azione pericolosa del Sasso Marconi vale la bella parata a terra di Antonini su Deme. Al 28’ arriva il meritato raddoppio: il secondo gol del Follonica Gavorrano è ad opera del capitano Lo Sicco, che raccoglie un pallone servito da Tatti sulla sinistra dopo un’azione insistita e batte Celeste con un bel diagonale. Al 42’ Celeste si deve distendere in tuffo per evitare il tris del Follonica Gavorrano, con Kondaj che trova bene il tempo di testa e angola bene la sfera. Bravo il portiere del Sasso Marconi. La prima frazione si chiude così sul meritato doppio vantaggio per il Follonica Gavorrano, dopo 45’ di ottimo calcio per i biancorossoblù.

Nella seconda frazione gli uomini di Masi controllano maggiormente il gioco, mentre il Sasso Marconi non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Antonini. Quando la partita sembra in ghiaccio al 44’ il Sasso Marconi accorcia le distanze: Montanaro su azione di calcio d’angolo stacca più alto di tutti e realizza il gol del 2-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, D’Agata, Pino (19’ st D’Este), Zini (14’ st Kernezo), Souare (27’ st Grifoni), Scartoni (31’ st Scartabelli), Kondaj, Tatti (47’ st Cret), Lo Sicco. All. Masi.

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Geroni (21’ st Pampaloni), Cudini (1’ st Cinquegrana), Marcaletti, Deme (30’ st Lisanti), Galassi, Mancini, Armaroli (35’ st Pelloni), Micheal (21’ st Jassey). All. Pedrelli.

Reti: 11’ Zini, 28’ Lo Sicco, 44’ st Montanaro.

Note: Recupero: pt 1’, st 4’. Ammoniti: Montanaro, Tarozzi, Marcaletti.