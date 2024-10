Follonica Gavorrano col Flaminia. Mister Masi vuole i tre punti

La quinta giornata del girone E di Serie D vedrà il Follonica Gavorrano tornare a giocare al Malservisi-Matteini dopo la trasferta di Figline terminata con un pareggio per 1-1. I biancorossoblù cercheranno di ritrovare i tre punti contro il Flaminia Civitacastellana, che nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 1-3 tra le mura amiche contro il Fulgens Foligno. Le due formazioni sono al momento separate da 4 punti in classifica dopo le prime quattro giornate di campionato, con i minerari che si trovano a 6 punti a una sola lunghezza dalla zona play off, con una vittoria e tre pareggi, con un ruolino di 6 gol fatti e 3 subiti. I viterbesi hanno invece attualmente 2 punti in classifica, frutto di due pareggi e due sconfitte, con 4 gol fatti e 7 subiti. "Il Flaminia è una squadra importante, sarà una squadra da affrontare bene e con la mentalità giusta, con un piglio diverso da quello di Figline" - spiega mister Marco Masi sul match -. Lo scorso anno la formazione viterbese ha militato nel girone G. L’ultimo confronto tra le due squadre risale quindi alla stagione 2022/23. Per quanto riguarda gli ex di giornata, oltre all’allenatore della compagine laziale Federico Nofri Onofri, che ha allenato i minerari per 24 partite dal novembre del 2014 al maggio 2015, milita nel Flaminia il classe 1997 Mattia Alagia, che a Gavorrano ha giocato nella seconda parte della stagione 2016/17.