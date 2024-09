Follonica Gavorrano. D’Este: "Sono contento per la doppietta»

Cinquantasei minuti per segnare la sua prima doppietta con la maglia del Follonica Gavorrano. Nicholas D’Este è stato il migliore in campo tra i minerari della sfida con la Sangiovannese. L’attaccante biancorossoblù si è meritato la palma di migliore in campo dopo la grande prestazione e la doppietta contro la formazione valdarnese, che ha permesso ai ragazzi di Masi di aggiudicarsi la gara vincendo per 3-0: prima da titolare, dopo due spezzoni di gara, e prime reti per l’attaccante emiliano. Cresciuto nelle giovanili del Progresso, prima dell’esperienza all’ombra del Monte Titano D’Este ha giocato con le casacche di Mezzolara, Bentivoglio, Casalecchio Calcio, Medicina, Progresso, Virtus Castelfranco, San Felice e Crevalcore. Vanta dunque già un’ottima base di esperienza, con 43 gol fatti nelle ultime tre stagioni, di cui 20 in serie D e 23 in Promozione. "Sono molto contento per i gol e per la vittoria – ha spiegato il nuovo acquisto dei biancorossoblù –. Stiamo lavorando bene e i risultati iniziano ad arrivare. Sono in fiducia ora perché trovare il gol è sempre importante. Mi è stata data l’opportunità di giocare da titolare e l’ho sfruttata". L’attaccante classe 1996 è arrivato a luglio dopo l’ultima esperienza a San Marino. E con la Sangiovannese sono arrivati i primi gol e la prima vittoria in campionato. Tredici gol lo scorso anno in D col San Marino e 8 l’anno precedente per lui che è arrivato in Maremma per adesso col ruolo di riserva, ma pronto a farsi trovare pronto. "E’ stata una buona partita di squadra, abbiamo sfruttato i momenti della partita quando ci hanno concesso delle occasioni poi l’abbiamo chiusa e l’abbiamo gestita – spiega D’Este, arrivato in estate ed alla prima esperienza nel girone E di serie D –. Mi trovo bene col gruppo e con lo staff, ci sono tutti i presupposti per fare bene, sia a livello personale che di squadra. E’ la prima volta nel girone E per me, mi sembra un campionato tosto. Ci sarà da lottare tutte le domeniche. Noi vogliamo fare meglio dell’anno scorso".