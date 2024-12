Follonica Gavorrano. Giovannini: "Ritrovare la serenità necessaria»

Archiviato l’esordio casalingo al "Malservisi-Matteini" per il nuovo direttore generale biancorossoblù Paolo Giovannini. Non è iniziata sicuramente come voleva la sua avventura al Follonica Gavorrano, visto come contro il Siena è arrivata una sconfitta di misura che rammarica un po’ il diggì Giovannini, che si aspetta comunque un cambio di passo grazie alle qualità della squadra. "Al di là del risultato finale – spiega – venivamo da un percorso difficile in cui eravamo incappati in quattro sconfitte consecutive e pensavo che la vittoria di Ghiviborgo avesse ridato un po’ più di slancio. Non tanto per l’impegno e per la corsa, ma soprattutto nella serenità e nella voglia di giocare. Invece ho visto un passo indietro rispetto a Ghivizzano nell’atteggiamento e nel non rischiare mai la giocata. Siamo troppo frenetici, forse è anche un momento no in generale, ma speriamo di ritrovare la tranquillità perché i valori personali e di collettivo ci sono, ma se non li mettiamo in pratica o abbiamo un po’ di paura nell’esprimere le nostre qualità si fa fatica". Per Giovannini c’è però modo di rifarsi. "Dobbiamo trovare quella serenità che permette alla squadra si giocare meglio – analizza il direttore generale –. Vedo poca compattezza e vedo soprattutto tante situazioni in cui si va sempre uno contro tutti. Ci vuole un po’ più di spirito di squadra, ma soprattutto ritrovare la voglia di fare la giocata e di tentarla, cosa che invece mi sembra che è un po’ mancata. Ci può stare visto il momento che stiamo attraversando, ma bisogna rimetterci in carreggiata e non c’è tempo di pensare. Si torna subito in campo e abbiamo un impegno importantissimo, quindi bisogna voltare pagina. La partita si poteva anche portare in fondo con una prestazione del genere, perché il Siena forse è partito meglio ma lo 0-0 ci poteva anche stare. La squadra ha le possibilità per mettere in difficoltà le avversarie molto di più di quello che abbiamo fatto con il Siena".