Follonica Gavorrano giù. L’ex Boccardi non perdona

Niente da fare per il Follonica Gavorrano, il Siena espugna il Malservisi-Matteini con un gol al quarto d’ora della ripresa ad opera di Boccardi. Minerari che, dopo la vittoria del turno scorso e il passaggio in coppa, sembravano aver ritrovato un po’ di trnauillità. Primo tempo senza reti tra le due squadre, con il Siena più propositivo nei primi minuti, mentre i biancorossoblù appaiono più pericolosi nella seconda parte di frazione. Prima occasione per il Siena al 3’, grande parata di Antonini sul tiro di Boccardi. Un minuto più tardi Siena ancora pericoloso su un’azione costruita sulla destra, palla fuori ancora di Boccardi. Poi al 6’ il tiro da fuori da Pescicani sugli sviluppi di un corner è preda per il portiere biancorossoblù. Al 12’ ancora i bianconeri in avanti, il tiro di Galligani viene deviato in angolo. Al 19’ invece arriva il primo tiro in porta del Follonica Gavorrano: Kernezo converge e calcia con il destro dalla distanza ma non trova la porta. Al 27’ Galligani prova ad approfittare di un errore difensivo e calcia verso la porta, Antonini non si fa sorprendere. Bella azione del Follonica Gavorrano al 34’: Tatti la mette in mezzo per Pino dopo un ottimo colpo di tacco di Zini, il colpo di testa del numero 9 biancorossoblù termina alto. Al 45’ ci prova invece Kondaj servito da Pino, palla fuori. Allo scadere della prima frazione Kernezo calcia dal limite dopo la battuta di un calcio piazzato, palla tra le braccia del portiere. Sul tiro di Boccardi si chiude anche la prima frazione di gioco, con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Magrini opera un triplo cambio al 15’ che risulta subito decisivo. Il neo entrato Bianchi serve Boccardi, che di piatto la mette all’angolino per il vantaggio del Siena. Al 23’ Lo Sicco ci prova direttamente su calcio di punizione, palla alta sopra la traversa. Al 38’ Giannetti stacca di testa su corner, palla fuori. Al 47’ brivido su calcio d’angolo per Stacchiotti, che riesce a bloccare una palla insidiosa calciata da Lo Sicco. Prima del triplice fischio ci prova anche Pino dal limite, il portiere blocca. Finisce così, 0-1 per il Siena al Malservisi-Matteini.