SERIE C. Carpi, fattore rigori. Sorzi con i migliori

CARPI

I rigori stanno diventando un fattore decisivo nella stagione del Carpi, anche se quella biancorossa è una delle 4 squadre del girone che non he ancora avuto nemmeno uno a favore in 17 giornate. Un paradosso numerico che ha avuto il suo apice sabato a Legnago, con le due prodigiose parate del portiere biancorosso Matteo Sorzi sui penalty di Svidercoschi e Martic, decisive per imporsi 3-1. I due fischiati al ’Sandrini’ portano il totale dei rigori contro il Carpi a 5, seconda squadra più ’martoriata’ del girone dopo la Lucchese che se n’è visti fischiati 7, tutti trasformati. Dei 5 contro il Carpi, invece, solo 2 sono stati realizzati, quello di Camarda nell’1-1 col Milan U23 e quello di Cicerelli lunedì nel ko con la Ternana. Gli altri 3 invece sono stati falliti e hanno portato di riflesso 6 punti alla squadra di Serpini. Prima di Legnago, infatti, c’era stato l’errore di Gaddini dell’Arezzo, quando al 45’ l’attaccante toscano mandò sul palo la palla del 2-1, col Carpi che poi nella ripresa trovò il successo grazie a Gerbi. Intanto Sorzi (foto) si gode la vetrina che lo mette sullo stesso piano dei migliori capaci di neutralizzare due tiri dagli 11 metri nella stessa gara. L’ultimo era stato il fiorentino De Gea contro il Milan lo scorso 6 ottobre, quando furono Theo Hernandez e Abraham a inchinarsi ai suoi guantoni. Prima di De Gea nei top 5 campionati europei c’erano riusciti numero uno del calibro di Marchetti, Sommer, Sirigu, Consigli, Diego Lopez, Buffon (in Champions col Parma), Sereni e Gillet.

Davide Setti