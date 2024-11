.Follonica Gavorrano giù. Passa anche il San Donato

Quarta sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano che nel giro di un mese è passato dalla zona playoff ad un solo punto dalla zona playout. Il San Donato Tavarnelle fa il corsaro ed espugna il campo del Follonica Gavorrano, battendo i biancorossoblù per 1-2. La prima frazione offre qualche spunto ma zero gol. La prima palla pericolosa del match arriva al 4’ minuto, con Maffei che sfiora di testa un bel cross messo in area da un compagno, la palla sorvola tutto lo specchio ed esce. Altra grande occasione arriva al 41’: Kernezo riparte dalla sua trequarti e arriva a servire Souare per il cross, la palla arriva dritta verso la testa di D’Este che colpisce ma spara di poco sopra il montante. La prima frazione termina così sullo 0-0. La ripresa si apre con il Follonica Gavorrano che reclama al 2’ per un fallo di mano in area del San Donato, l’arbitro dà un’occhiata al guardalinee e lascia correre. E al 4’ il San Donato Tavarnelle trova il vantaggio: gli uomini di Bonuccelli mettono in mezzo una palla insidiosa, la intercetta Gistri che in girata trova l’inaspettato 0-1 per gli ospiti. Al 17’ Carcani si mette in solitaria e arriva al tiro dalla distanza, colpendo in pieno il palo alla destra del portiere. Al 37’ il Follonica Gavorrano capitola nuovamente: contropiede condotto dal neoentrato Manfredi sulla destra, palla in mezzo per Sylla che tutto solo deposita in rete, per il gol dello 0-2 per gli ospiti. Il Follonica Gavorrano non si arrende e al 42’ arriva il tiro dalla distanza di Pino che vale il gol dell’1-2, con i biancorossoblù che accorciano le distanze per l’assalto finale.

FOLLONICA GAVORRAN:O Antonini, Morelli, Brunetti, Zini (41’ st Rosini), Souare (13’ st Pino), Scartoni, Kondaj (28’ st Grifoni), Cret, Lo Sicco, Kernezo, D’Este. All. Masi.

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (34’ st Manfredi), Vitali, Menga (28’ st Dema), Sylla (41’ st Falconi), Senesi (34’ st Ascoli). All. Bonuccelli.

Reti: 4’ st Gistri, 46’ st Sylla, 42’ st Pino.