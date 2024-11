Rimini, Falbo e il suo gol ‘olimpico’: "Nessun segreto: lavoro e fortuna"

Il lavoro della settimana e anche un pizzico di fortuna. C’è questo dietro al ‘gol olimpico’ del Rimini domenica a Sestri Levante. Lo racconta Luca Falbo. Il suo gol lampo, dopo quattro minuti, direttamente dalla bandierina ha decisamente messo la strada in discesa ai biancorossi. "È veramente nato tutto dal lavoro durante la settimana – dice il terzino dei biancorossi – Alla vigilia di ogni partita lavoriamo tanto sulle palle inattive, e abbiamo deciso in questo caso di calciare una palla a rientrare. L’obiettivo di chi va a calciare è tirare verso la porta, poi creiamo confusione in area, se la spizziamo e la palla va dentro bene, se non la tocca nessuno e il tiro esce bene e finisce in porta va bene lo stesso". Un gol realizzato e uno negato agli avversari nei primi dieci minuti. Non male per Falbo. "Anche lì ci vuole fortuna: mi sono trovato al momento giusto nel posto giusto. Ero con i piedi sulla linea e il pallone è arrivato proprio nella mia zona". Due momenti decisivi della prima parte di gara. Una gara, non a senso unico, ma decisamente mai in discussione.

"Questo 3-0 fa morale – la racconta così Falbo – dà fiducia e dà stimoli alla squadra per continuare a lavorare e combattere". Un tris che, però, non nasconde le difficoltà che comunque il Rimini ha avuto in liguria. "Il Sestri Levante ha alzato i ritmi, venivano a prenderci più alti e di conseguenza noi faticavamo a uscire palla al piede. O comunque con giocate che avevamo provato in allenamento. Ma siamo rimasti solidi e questa è l’unica cosa che conta. Non abbiamo mai perso la concentrazione. Non abbiamo subito gol e questo naturalmente fa piacere. Perché aumenta l’autostima". E ora è già il momento di pensare alla Vis Pesaro che venerdì sera (inizio alle 20.30) si presenterà al ’Romeo Neri’. Gara importante per la classifica, ma anche perché particolarmente sentita dai tifosi. "Ci siamo messi subito sotto considerando che avremo due giorni in meno per preparare quella partita. Dovremo essere bravi a gestirci e a lavorare bene in poco tempo". Cosa alla quale, da qui alla fine del mese, il Rimini dovrà fare l’abitudine tra Coppa Italia (il 26 capitan Colombi e compagni saranno impegnati a Vicenza) e campionato.