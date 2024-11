Il giovane ha segnato il gol del pareggio del Matelica. Amico: "Travolto da una gioia infinita»

Contro il K Sport Montecchio Gallo, una delle leader del campionato, il Matelica trova il terzo pareggio di fila. A firmare la rete dell’1-1 è stato un ragazzo di casa, Pietro Amico (foto), classe 2005, gettato nella mischia dal tecnico Giuseppe Santoni nel momento in cui serviva l’energia giusta per recuperare lo svantaggio.

Amico, domenica ha segnato davvero un gol pesante: la panchina è letteralmente esplosa e sono corsi tutti in campo ad abbracciarvi.

"L’emozione che ho provato è stata qualcosa di indescrivibile, segnare il gol del pareggio contro una delle squadre più forti dell’Eccellenza sarà sicuramente un ricordo che mi rimarrà nel cuore".

Ha una dedica in particolare?

"Il primo pensiero va alla mia famiglia e agli amici, i primi a credere sempre in me in qualsiasi momento. Poi un altro ringraziamento va alla presidentessa Sabrina (Orlandi; ndr) e alla società".

Che partita è stata? Il Montecchio si è confermato un osso duro, è d’accordo?

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, ma grazie alla forza di squadra e alla voglia di fare bene siamo riusciti a conquistare un ottimo punto".

Come sta vivendo questa stagione con la maglia della squadra della sua città?

"Giocare a Matelica è senza dubbio un’emozione speciale, avere la possibilità di scendere in campo davanti ai tifosi della propria città non ha prezzo. Spero di continuare così, cercando di ritagliarmi più spazio possibile per aiutare la squadra".

Ha un sogno nel cassetto?

"Ovviamente è quello di ottenere numerosi successi a livello professionale e di poter tagliare diversi traguardi nel corso degli anni della mia carriera calcistica".

Ora il Matelica, messa da parte la buona prova di domenica, si prepara ad affrontare una doppia trasferta consecutiva: domenica in casa della Sangiustese, poi il 1° dicembre a Urbino.

m. g.