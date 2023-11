Follonica Gavorrano. Il dg Vagaggini: "Si può migliorare ancora molto»

Un Renato Vagaggini a 360 gradi. Il direttore generale del Follonica Gavorrano analizza il momento della squadra e traccia le basi per il futuro. "Penso che possiamo migliorare ancora molto – afferma –. Abbiamo giocato cinque scontri diretti e ne abbiamo vinti tre, con due pareggi. Quindi non ci possiamo nascondere, ma con le squadre che si trovano sotto non abbiamo fatto grosse partite. Adesso abbiamo sette gare che non vanno prese sotto gamba, perché ci potrebbero far fare un salto di qualità per arrivare poi allo scontro con la Pianese un po’ più vicini. Dopo le prime dieci partite non ci sentiamo inferiori a nessuno. C’è anche la Coppa Italia a cui puntiamo, abbiamo una rosa che ci consente di fare bene su più fronti". Mentre Antonino Pino ha appena rinnovato il contratto per altri due anni, tra qualche settimana aprirà il mercato. "La volontà della società è di rimanere con questa rosa fino a fine campionato – conclude il diggì –. Se ci sarà qualche giocatore che vorrà andare via cercheremo di sostituirlo. Dunque non abbiamo necessità di acquistare, ma lo faremo nel caso in cui qualcuno deciderà di partire".