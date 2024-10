Follonica Gavorrano ko. A Ostia arriva uno stop

Termina con una sconfitta per 1-0 il Follonica Gavorrano in casa dell’Ostiamare la nona giornata del girone E di Serie D. Partita condizionata da infortuni e cartellini per il Follonica Gavorrano: al 15’ Masi è costretto al primo cambio della gara per l’infortunio di Pignat, al suo posto entra D’Agata. Al 19’ episodio a favore dell’Ostiamare: l’arbitro non fischia un fallo al limite dell’area ai danni di Pino, l’azione riparte e Rasi viene steso da Brunetti, già ammonito. Il direttore di gara estrae così il rosso ai danni del difensore. Il tecnico biancorossoblù decide di inserire Cellai per Zini per riequilibrare la squadra. Al 39’ Ouali di piattone dal centro dell’area riesce a infilare la sfera tra la selva di gambe dei biancorossoblù per il vantaggio. Al 4’ della ripresa Kernezo approfitta di un’indecisione della difesa di casa e calcia di prima intenzione, trovando la risposta del portiere con i pugni. Al 30’ l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo nei confronti di Barlafante per un brutto fallo su Lo Sicco, riportando la parità numerica in campo. Nei minuti di recupero concessi dall’arbitro il Follonica Gavorrano non riesce a rendersi pericoloso. OSTIAMARE LIDO: Valori, Peres (20’ st Mercuri), Di Filippo, Ouali (47’ st Brugi), Senesi (8’ st Barlafante), Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti (35’ st Ciavarelli), Angiulli, Checchi. All. Minincleri.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat (15’ D’Agata), Brunetti, Grifoni (41’ st Souare), Pino (26’ st D’Este), Zini (21’ Cellai), Scartoni (41’ st Masini), Tatti, Lo Sicco, Marino, Kernezo. All. Masi.

Rete: 39’ Ouali.

Note: espulsi Brunetti al 19’ e Barlafante al 30’ st per doppia ammonizione.