Follonica Gavorrano ko. Terza sconfitta di fila

Terza sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano che scivola a metà classifica. La formazione di mister Marco Masi cede 1-0 sul campo dell’Aquila Montevarchi chiudendo in 10 per l’infortunio di Marina e per aver terminato i cambi (già si era infortunato Pignat nel primo tempo).Al 28’ Lo Sicco batte una punizione dalla trequarti su cui si avventa Kondaj di testa, ma la palla termina a lato. Dall’altra parte, due minuti più tardi, Ciofi arriva al tiro e impegna Antonini con una conclusione centrale. Al 39’ l’Aquila Montevarchi trova il vantaggio: Priore, ben appostato in area, riceva una palla crossata dalla destra, controlla e tutto solo mette la palla alle spalle di Antonini. Il Follonica Gavorrano prova subito a reagire e sfiora il gol al 40’: Lo Sicco dalla destra mette una punizione in area su cui si avventa Brunetti, ma la palla termina fuori di un soffio. Al 7’ della ripresa Antonini in tuffo toglie un bel tiro destinato all’incrocio dei pali calciato da Boncompagni. Il Follonica Gavorrano pressa e sfiora di nuovo il gol con un tiro magistrale di Zini al 16’ che coglie la traversa. Al 29’ Franco atterra D’Este al limite dell’area, è rosso diretto. Nel recupero anche il Follonica Gavorrano è costretto a giocare in 10 per l’infortunio di Marino, con i cambi esauriti.

AQUILA MONTEVARCHI: Testoni, Picchi, Ciofi, Orlandi (30’ st Ficini), Priore (30’ st Carcani), Sesti, Martinelli, Artini, Saltalamacchia, Franco, Boncompagni (40’ st Casagni). All. Lelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (35’ Brunetti), Grifoni (8’ st Zini), Pino (15’ st D’Este), Scartoni (19’ st Morgantini), Kondaj (38’ st Souare), Tatti, Lo Sicco, Marino, Kernezo. All. Masi.

Rete: 39’ Priore.