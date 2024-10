Follonica Gavorrano, l’attaccante suona la carica. Pino: "Con il Grifone vogliamo i tre punti»

Antonino Pino suona la carica in vista del derby col Follonica Gavorrano. Il numero nove dei minerari ha messo a segno una doppietta contro lo Sporting Club Trestina, realizzando il secondo e il terzo gol in campionato nell’ultima sfida casalinga giocata al Malservisi-Matteini vinta 3-0 dai biancorossoblù. Contro l’Ostiamare il risultato non ha premiato il Follonica Gavorrano. "Giocare tutta la partita con un uomo in meno è stata dura – commenta –. È stata una gara di sacrificio da parte di tutti. Per questo però sono contento, perché abbiamo dimostrato di essere una squadra vera anche se non è arrivato il risultato, perché la prestazione di gruppo c’è stata. Adesso dobbiamo essere bravi a non abbatterci per la sconfitta, ma ripartire da qui e continuare il nostro percorso, come ci ha insegnato la sconfitta con la Flaminia. Abbiamo avuto purtroppo un altro infortunio e ci mancherà anche Brunetti per squalifica, dovremo essere maggiormente bravi perché siamo contati, rimboccarci le maniche e sacrificarci tutti per arrivare a giocare queste partite al meglio". Pino carica dunque l’ambiente in vista del match col Grosseto.

"Spero di dare il mio contributo alla squadra con i gol e con gli assist – precisa l’attaccante dei minerari – ma soprattutto a livello di prestazioni. Il mister mi ha dimostrato fiducia e io cerco di ripagarlo nel migliore dei modi. Per un attaccante è sempre bello fare gol, ma la prestazione della squadra è la cosa principale e io cerco di aiutarla in tutti i modi. Affronteremo il prossimo turno così come tutte le altre gare cercando di fare il meglio possibile. Dobbiamo riprenderci dalla sconfitta e dare un segnale al campionato, per far capire sia a noi stessi che agli altri ciò che vogliamo fare. Sappiamo che il Grosseto è una squadra che ha calciatori forti, adesso sta affrontando un momento di difficoltà ma noi sappiamo che giocheremo contro una squadra forte. Ma noi ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti".