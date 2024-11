Follonica Gavorrano. Mister Masi perde Pignat ma ritrova Talla Souare

Senza Pignat ma con un ritrovato Souare. Il Follonica Gavorrano si appresta a giocare domani il derby col Grosseto tra molti dubbi. La squadra infatti non è al completo, avendo alcuni giocatori fermi ai box. Ultimo in ordine di tempo Pignat, mediano, che nello scorso match si era adeguato a giocare in difesa, e che ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio. Dopo il brutto ko alla caviglia invece torna Talla Souare. I biglietti sono disponibili in prevendita, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets. Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di oggi. Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico: si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti domani dalle 13 alle 14,30, direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù. Il Comune di Gavorrano ha emesso le ordinanze sulla viabilità. In via Morandi istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. Idem in piazza Pertini e via Finetti (tratto finale). In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto. Piscina-via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto. Via F.lli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi del Grosseto diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio piscina) e in piazza del Parco, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento.