Follonica Gavorrano, parla il presidente Balloni. "La più brutta partita della stagione»

"La piu brutta partita della stagione". Non usa mezzi termini il presidente del Follonica Gavorrano, Paolo Balloni, per analizzare la prestazione dei suoi sul campo di Montevarchi. Un punto guadagnato, anche se la Pianese ha allungato di due lunghezze. Il Follonica Gavorrano ha perso un po’ terreno sulla capolista pareggiando a Montevarchi ed ora sente il rumore, da dietro, del Tau Altopascio. "Direi che è un punto guadagnato, perché abbiamo fatto la partita più brutta del campionato – ha detto Paolo Balloni, presidente del Follonica Gavorrano –. Dobbiamo ringraziare Pino che ha fatto un bello strappo sulla sinistra che ha provocato il corner, facendo poi gol di testa su calcio d’angolo. La partita è stata anche un po’ nervosa, pensavo che a porte chiuse si potesse giocare più rilassati e che potesse essere un elemento a nostro favore, ma in realtà abbiamo giocato male".

La squadra è apparsa forse un po’ giù di corda, o comunque non al top come a dicembre. Masi ha provato a cambiare qualcosa, ma i tre punti non sono arrivati. Il team minerario ha giocato una delle peggiori partite della stagione, scendendo in campo inizialmente un po’ distratta. Poi non c’è stata pero l’intensità che il tecnico voleva vedere dai suoi. Balloni non fa drammi anche se dalla tribuna il presidente biancorossoblù ha potuto vedere come i suoi non abbiano giocatocome prima della sosta natalizia. "I cambi hanno forse dato una mano nella ripresa, anche se negli ultimi 10 minuti abbiamo rischiato, è stato bravo Filippis – conclude il presidente del Follonica Gavorrano dopo novanta minuti grigi-. Quindi un punto importante che abbiamo conquistato. Nel prossimo turno troveremo una squadra come il Sansepolcro che ha ritrovato un po’ di freschezza, sarà un’altra battaglia. È un campionato molto equilibrato dove bisogna andare avanti partita dopo partita".