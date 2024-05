Follonica Gavorrano, parla il vicepresidente Trapanese. "Abbiamo meritato il secondo posto»

Con la vittoria esterna sul campo del Ghiviborgo il Follonica Gavorrano (1-0 il finale), ha chiuso la regular season del girone E di serie D in seconda posizione. In virtù di questo risultato e della contemporanea vittoria dell’Aquila Montevarchi contro il Grosseto i minerari chiudono quindi il campionato in seconda posizione, scavalcando proprio i biancorossi in classifica. Ai playoff affronteranno dunque il Tau Calcio Altopascio al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. "Sicuramente siamo soddisfatti di aver raggiunto la seconda posizione – ha detto a fine gara il vicepresidente del Follonica Gavorrano Claudio Trapanese –. In campionato abbiamo dimostrato di essere all’altezza, la Pianese ha vinto, ma noi abbiamo meritato di raggiungere il secondo posto. Per quanto riguarda la partita abbiamo un po’ sofferto nel finale, ma è stata una vittoria meritata. Potevamo chiudere il primo tempo con qualche rete in più, con la traversa colpita e qualche errore sotto porta". La stagione dei minerari però non è finita, visto come domenica ci saranno i playoff contro il Tau e poi la finale di Coppa Italia. "Siamo usciti bene dal campionato – ha aggiunto Trapanese –. Adesso sarà un finale di stagione intenso: prima i playoff, poi ci sarà anche la finale di Coppa contro il Trapani. Siamo tutti pronti e decisi ad affrontare al meglio i prossimi impegni". Si parte quindi domenica al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano con Follonica Gavorrano-Tau Altopascio, mentre l’altra semifinale sarà Grosseto-Livorno. Finale in programma domenica 19 tra le vincenti delle semifinali che si disputeranno in gara unica, con le formazioni di casa che potranno godere del doppio risultato a favore. Poi per i minerari ci sarà il 25 maggio l’andata della finale di Coppa Italia.