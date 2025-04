Follonica Gavorrano: stagione complicata, salvezza diretta ancora in bilico

Dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle della Pianese, il Follonica Gavorrano vive una stagione complicata, con molti alti e bassi ed una salvezza diretta ancora da certificare visti i solo quattro punti di margine sulla zona playout. Il ko casalingo contro il Ghiviborgo ha creato grande voglia di rivalsa nei rossoblu come ammette il centrocampista classe 2005 Matteo Masini al sito del club maremmano. "Quest’anno, purtroppo, spesso paghiamo a caro prezzo le disattenzioni. Gli ultimi minuti sono quelli più importanti, dobbiamo migliorare in questo. Faccio i complimenti al Livorno per la vittoria del campionato, così come al Ghiviborgo che sta facendo una bellissima stagione. La classifica è molto corta, dobbiamo tornare alla vittoria il prima possibile per stare tranquilli e chiudere quest’annata in cui tutti si aspettavano di meglio, noi compresi".

La trasferta di Siena è la classica partita in cui tutti vogliono giocare "in uno stadio in cui si è giocato il calcio vero, una città blasonata che in serie D non c’entra nulla. Anche loro non sono in un bel periodo – conclude Masini – Sarà una partita difficile ma noi vogliamo andare a fare la nostra partita e fare risultato".