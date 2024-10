Follonica Gavorrano, stop e rabbia. Il Flaminia vince tra le proteste

Passo falso casalingo del Follonica Gavorrano che viene battuto (1-2) dal team di Anelli al termine di novanta minuti nervosi. Termina con il risultato di 1-2 il match tra Follonica Gavorrano e Flaminia. Pronti via e arriva la prima palla gol per il Follonica Gavorrano: Tatti serve Zini in profondità, il numero 10 arriva alla conclusione ma il suo tiro viene ribattuto, poi Pino sulla respinta coglie il palo esterno e la sfera esce. Il primo tempo offre poi pochi spunti, con il gioco che staziona soprattutto a centrocampo. Ma il risultato si sblocca in favore degli ospiti al 42’: prima Alagia trova un colpo di testa su cross di Sirbu che mette in difficoltà Antonini, che riesce a deviare in angolo. Sul corner successivo battuto da Sirbu ne nasce una palla insidiosa che premia il Flaminia Civitacastellana e porta in vantaggio gli ospiti, con la sfera che termina direttamente in porta. La prima frazione si chiude con la formazione viterbese che conduce per 0-1. Nel secondo tempo il Follonica Gavorrano prova subito a scuotersi, con Zini che cerca il tiro al 2’ dal limite, la palla termina a lato. Mister Masi prova così a dare una scossa ai suoi con un triplo cambio, inserendo D’Este, Kernezo e Morgantini per Zini, Scartoni e Grifoni.

Al 33’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Follonica Gavorrano: Borgo atterra Pino lanciato in area dopo il bel passaggio di D’Este. Sul dischetto Lo Sicco non sbaglia e trova il gol del pari. Al 37’ l’arbitro non ravvisa un fallo su Lo Sicco per un brutto intervento di un avversario. Prende palla Sirbu che si invola verso la porta e batte Antonini, tra le proteste della formazione biancorossoblù. Dopo la gomitata in faccia Lo Sicco deve anche lasciare il campo in ambulanza per un trauma facciale, condotto all’ospedale di Massa Marittima per la sospetta rottura dello zigomo. La gara si innervosisce e non offre più spunti in zona gol, nonostante i 7’ di recupero concessi dall’arbitro. Termina così con la vittoria del Flaminia sul Follonica Gavorrano per 1-2.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli (41’ D’Agata), Brunetti, Grifoni (12’ st D’Este), Pino, Zini (12’ st Kernezo), Scartoni (12’ st Morgantini), Kondaj, Tatti, Lo Sicco (42’ st Pignat), Marino. All. Masi.

FLAMINIA: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Borgo, Zanchi, Sirbu, Benedetti, Casoli, Alagia (31’ st Celentano), Malaccari. All. Anelli.

Arbitro: Vittorio Palma di Napoli. Ass.ti: Mario Scala di Castellammare di Stabia, Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia.

Reti: 44’, 37’st Sirbu, 33’ st Lo Sicco.